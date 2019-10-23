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Теннисистка из США похвалила борщ и московские рестораны 

Рамблер 5 часов назад
Теннисистка из США похвалила борщ в Москве
Фото: Instagram
Американская теннисистка, победительница Олимпиады-2016 в парном разряде Бетани Маттек-Сандс рассказала, что очень хорошо провела время в Москве и назвала местные рестораны великолепными. Об этом сообщает Russia Today.
Маттек-Сандс приехала в российскую столицу на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) — «ВТБ Кубок Кремля».
«По-прежнему ли меня удивляет Москва? Да, в этот раз мы особенно хорошо провели здесь время», — рассказала она.
Спортсменка посетила Кремль, Красную площадь и нашла другие новые для себя места.
«А еще здесь просто великолепные рестораны. <…> Мы попробовали блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ, и это было очень здорово», — заявила она.
34-летняя Маттек-Сандс в паре с Кирстен Флипкенс дошла до финала Кубка Кремля и уступила японкам Аояме Сюко и Шибахаре Ине.
В своем Instagram Маттек-Сандс делилась фотографиями, сделанными во время прогулок по Москве.
Как сообщал «Рамблер», ранее на BBC News вышел материал, автор которого попробовал разобраться, «кому на самом деле принадлежит борщ».
Автор статьи обратил внимание, что в российских официальных соцсетях борщ называют одним из самых знаменитых и любимых символов российской кухни, а для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российские посты о борще — это пропаганда и «попытки присвоить культурные ценности».
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Комментарии
Теннис , Российские спортсменки , Банк ВТБ , BBC News
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