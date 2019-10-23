Теннисистка из США похвалила борщ в Москве

Теннисистка из США похвалила борщ и московские рестораны

Американская теннисистка, победительница Олимпиады-2016 в парном разряде Бетани Маттек-Сандс рассказала, что очень хорошо провела время в Москве и назвала местные рестораны великолепными. Об этом сообщает Russia Today.

Маттек-Сандс приехала в российскую столицу на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) — « ВТБ Кубок Кремля».

«По-прежнему ли меня удивляет Москва? Да, в этот раз мы особенно хорошо провели здесь время», — рассказала она.

Спортсменка посетила Кремль, Красную площадь и нашла другие новые для себя места.

«А еще здесь просто великолепные рестораны. <…> Мы попробовали блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ, и это было очень здорово», — заявила она.

34-летняя Маттек-Сандс в паре с Кирстен Флипкенс дошла до финала Кубка Кремля и уступила японкам Аояме Сюко и Шибахаре Ине.

В своем Instagram Маттек-Сандс делилась фотографиями, сделанными во время прогулок по Москве.

Как сообщал «Рамблер», ранее на BBC News вышел материал , автор которого попробовал разобраться, «кому на самом деле принадлежит борщ».

A timeless classic! #Borsch is one of Russia's most famous & beloved #dishes & a symbol of traditional cuisine🥣🥔🥕🌶🥄😍😋

"There's a theory that the name "borsch" originated from the Russian borschevik (hogweed), which in ancient Rus was used to make soups. "#Delicious #yummy pic.twitter.com/KjAKRkEsOS— Russia 🇷🇺 (@Russia) 30 мая 2019 г.

Автор статьи обратил внимание, что в российских официальных соцсетях борщ называют одним из самых знаменитых и любимых символов российской кухни, а для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российские посты о борще — это пропаганда и «попытки присвоить культурные ценности».