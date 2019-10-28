Федерер обошел Медведева в Чемпионской гонке

Россиянин Даниил Медведев потерял одну позицию в Чемпионской гонке ATP, опустившись на четвертое место. На третью строчку вернулся швейцарец Роджер Федерер

Медведев давно обеспечил себе участие в Итоговом турнире года ATP и выходил в финалы на последних шести турнирах, в которых принял участие, выиграв три титула, включая два "Мастерса" в Цинциннати и Шанхае.

Чемпионская гонка ATP:

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190

4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5695

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3820

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2660

…

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1830

…

21 (21). Андрей Рублев (Россия) — 1574Россиянин Даниил Медведев потерял одну позицию в Чемпионской гонке ATP, опустившись на четвертое место. На третью строчку вернулся швейцарец Роджер Федерер.

Медведев давно обеспечил себе участие в Итоговом турнире года ATP и выходил в финалы на последних шести турнирах, в которых принял участие, выиграв три титула, включая два "Мастерса" в Цинциннати и Шанхае.

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 17-й на 16-е место благодаря выходу в четвертьфинал турнира в австрийском Линце. Андрей Рублев остался на 21-й позиции.

Чемпионская гонка ATP:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190

4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5695

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4930

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3820

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2855

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2660

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2530

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2350

…

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1830

…

21 (21). Андрей Рублев (Россия) — 1574