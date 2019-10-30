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Джокович вышел в третий круг турнира в Париже 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Джокович вышел в третий круг турнира в Париже
Фото: РИА Новости
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже.
Во встрече второго раунда первая ракетка мира одержал победу над представителем Франции Корентеном Муте со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.
В следующем раунде Джокович сыграет с победителем встречи Кайл Эдмунд (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина).
Ранее сообщалось, что пятая ракетка мира вышел в 1/8 финала турнира в Париже.
Теннис. Париж. 2-й кругНовак Джокович (Сербия) — Корентен Муте (Франция) — 7:6 (7:2), 6:4
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Теги:
Теннис , Новак Джокович , Диего Шварцман , Кайл Эдмунд
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