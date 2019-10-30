Джокович вышел в третий круг турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже.

Во встрече второго раунда первая ракетка мира одержал победу над представителем Франции Корентеном Муте со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

Ранее сообщалось, что пятая ракетка мира вышел в 1/8 финала турнира в Париже.

Теннис. Париж. 2-й кругНовак Джокович (Сербия) — Корентен Муте (Франция) — 7:6 (7:2), 6:4