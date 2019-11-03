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Новак Джокович выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже 

ТАСС + ещё 14 11 часов назад
Джокович стал победителем «Мастерса» в Париже
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Канады Дениса Шаповалова в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составил €5,2 млн Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встретились в четвертый раз, Джокович одержал победы во всех матчах.
Шаповалов в полуфинале должен был сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, однако Надаль получил травму во время разминки перед матчем и снялся с турнира. Ранее борьбу на турнире завершили россияне Карен Хачанов (восьмой посев, второй круг), Андрей Рублев (первый круг) и Даниил Медведев (четвертый посев, второй круг).
Джокович возглавляет рейтинг ATP, в его активе теперь 77 титулов в одиночном разряде. Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.
Шаповалов занимает 28-е место мирового рейтинга, на счету 20-летнего теннисиста один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2017 году.
В прошлом году победителем турнира стал Хачанов, также из россиян "Мастерс" в Париже выигрывали Марат Сафин (2000, 2002, 2004) и Николай Давыденко (2006).
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Теги:
Теннис , Денис Шаповалов , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Марат Сафин , Новак Джокович , Николай Давыденко , Даниил Медведев
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