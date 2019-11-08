Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия 

Канадская теннисистка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс устроили потасовку на турнире ITF в Париже, передает РИА "Новости".
Встреча 1/8 финала завершилась победой канадки со счетом 6:0, 7:6. После игры Себов сильно сжала руку соперницы, что не понравилось представительнице США. Между теннисистками началась перепалка, которая закончилась потасовкой. Конфликт урегулировал главный судья.
OMG …Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA— Paps (@DatGoneIt77) November 7, 2019
В четвертьфинале канадская спортсменка встретится с Ольгой Говорцовой из Белоруссии.