Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия

Канадская теннисистка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс устроили потасовку на турнире ITF в Париже, передает РИА "Новости".

Встреча 1/8 финала завершилась победой канадки со счетом 6:0, 7:6. После игры Себов сильно сжала руку соперницы, что не понравилось представительнице США. Между теннисистками началась перепалка, которая закончилась потасовкой. Конфликт урегулировал главный судья.

В четвертьфинале канадская спортсменка встретится с Ольгой Говорцовой из Белоруссии.