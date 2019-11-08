Американскую теннисистку уличили в применении допинга

Американская теннисистка Эбигейл Спирс временно отстранена от участия в соревнованиях из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации.
Допинг-тест, который 38-летняя теннисистка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США, оказался положительным. В нём были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов.
28 октября 2019 года Спирс было официально предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, она отстранена с 7 ноября 2019 года. Спирс имеет право оспорить это решение, но пока не сделала этого.
Американка является победительницей 21 турнира WTA в парном разряде и чемпионкой Australian Open-2017 в миксте.
Ранее News.ru писал, что белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранён от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. В пробе Набокова было найдено запрещённое вещество фуросемид.