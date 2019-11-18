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Теннисист Медведев назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Медведев подвел итоги сезона
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев считает, что прошедший сезон стал лучшим в его карьере. Об этом 23-летний спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.
В завершившемся сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах сезона. На завершившимся в воскресенье в Лондоне Итоговом турнире ATP россиянин не смог выйти из группы, потерпев три поражения в трех матчах.
"Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019 год не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать", — написал Медведев.
В обновленном рейтинге АТР, который был опубликован в понедельник, Медведев опустился с четвертого на пятое место. Всего россиянин одержал семь побед на турнирах ATP.
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