Россия обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса

За себя и Медведева: Россия выиграла первый матч на Кубке Дэвиса

Сборная России одержала досрочную победу в первом матче группового этапа Кубка Дэвиса против Хорватии — Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли свои одиночные матчи. Пока отсутствие Даниила Медведева не сказалось на результате.

Новый формат Кубка Дэвиса мало кому пришелся по душе, но в конечном счете все смирились. Компания знаменитого защитника испанской «Барселоны» Жерара Пике Cosmos должна вложить в турнир, которому она придала новую жизнь, сумасшедшие $3 млрд за 25 лет.

При этом прежний вид главного командного турнира планеты, похоже, канул в Лету. Больше не будет матчей на своем поле, состоящих из пяти поединков. Никаких пятисетовых баталий…

Новый Кубок Дэвиса — это скоротечный турнир в одном городе, шесть групп по три сборных, матч из трех трехсетовых поединков, где сначала вторые номера сборных играют друг с другом, потом первые, а заканчивают все пары.

В плей-офф, начинающийся с четвертьфинальной стадии, выходят первые места всех групп, а также двое лучших среди занявших вторые позиции.

России досталась тяжелая группа. В турнире, который принимает столица Испании Мадрид, подопечным Шамиля Тарпищева в группе В достались хозяева соревнований и Хорватия — действующий чемпион.

Кроме того, от участия в Кубке Дэвиса вполне ожидаемо отказался до предела вымотанный главный теннисист страны Даниил Медведев, только что на Итоговом турнире года уступивший все три матча группового этапа, а по итогам соревнования опустившийся с четвертой на пятую строчку рейтинга.

Так что повторения суперматча россиянина с Надалем, который как раз за свою сборную выступит, не случится. А ведь в финале US Open и как раз на Итоговом эти парни дали настоящего огня.

«У нас тяжелая группа, но при наличии трех человек можно было претендовать даже на титул, имея вариации в составе, которые бы нам создавал Медведев. В данном случае это уже несбыточная мечта! Впрочем, понять Даниила тоже можно. Столько матчей он провел в этом году, столько сильных турниров подряд сыграл, — рассказал перед стартом турнира Тарпищев.

— Достаточно долго разговаривал с Даниилом, он сказал: «Я пустой». В таком состоянии, маловероятно, что он принесет пользу команде. Претензии Даниилу предъявить просто невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем. Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы приехал и был в команде. Но не давили с обязательным приездом».

В итоге состав сборной России оказался самым малочисленным среди всех участников турнира: Карен Хачанов, Андрей Рублев да Евгений Донской в резерве.

Впрочем, соперники не обошлись без проблем. По крайней мере, хорваты лишились своей могучей силы в лице чемпиона US Open-2014 Марина Чилича, которого заменил 21-летний Борна Гойо, составивший в команде компанию своему тезке Чоричу.

Компанию-то он составил, но оказать реального сопротивления 23-й ракетке мира Андрею Рублеву не смог — 6:3, 6:3 в пользу нашего теннисиста.

Ну а затем на корт вышли Хачанов и Чорич, и здесь борьба была куда упорнее. В первом сете соперники обменивались своими подачами и в итоге так и доиграли до тай-брейка, где хорват оказался сильнее — 7:4.

Следующие два сета были не менее упорными, однако в каждом из них единственный брейк в исполнении Хачанова делал результат — 6:4, 6:4.

Сборная России начала обновленный Кубок Дэвиса с победы, правда, Хачанову с Рублевым нужно выиграть еще и парную встречу у свежих Ивана Додига и Николы Мектича, чтобы не просто выиграть, а сделать хорошую разницу, ведь это может оказаться решающим фактором в борьбе за место в плей-офф. Этот матч завершится поздно ночью по Москве.

Ну а уже на следующий день Тарпищева и его команду ждет поединок с хозяевами, и Хачанову предстоит сражение с Надалем! Ну а завершится групповой этап 20 ноября в трио В противостоянием Испании и Хорватии, после которого окончательно станет понятным распределение мест. Сам турнир продлится до 24 ноября.

Возможно и даже наверняка, формат Кубка Дэвиса не идеален. Возможно, Кубок ATP, который теперь будет предварять Открытый чемпионат Австралии, в начале следующего года будет интереснее, тем более там сыграет и Даниил Медведев. Однако здесь и сейчас российские теннисисты борются за трофей, и начали они свой путь очень даже неплохо.