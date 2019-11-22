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Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией 

Чемпионат.com + ещё 3 6 часов назад
Рублёв вывел Россию вперёд против Сербии
Фото: EPA
Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Мадриде разгромил представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.
Андрей 13 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
Во втором поединке сыграют Карен Хачанов и Новак Джокович.
Победитель противостояния Россия — Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.
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Теги:
Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Новак Джокович , Филип Краинович
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