Бельгийская теннисистка рассказала о каминг-ауте

Бельгийская теннисистка рассказала, как ей помог каминг-аут

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк рассказала о том, как признание в гомосексуальности помогло ей стать увереннее в себе, передает Behind The Racquet.

Каминг-аут спортсменка свершила три года назад. На тот момент ей было 22 года.

По словам ван Эйтванк, она сильно переживала по этому поводу, но ее возлюбленная Гретье Миннен помогла открыться родителям и остальному миру. За это теннисистка благодарна своей подруге, которая вселила в нее уверенность в себе, приняв ее тем, кто она есть.

"Совершив каминг-аут, я сразу же получила поддержку в соцсетях. Меня это потрясло. Я наконец чувствую, что стала тем, кем являюсь на самом деле, и делаю то, что хочу", — поделилась бельгийка.

Ранее сообщалось, что поражение первой ракетки мира в Торонто вошло в список сенсаций года.