Более сотни теннисистов подозреваются в договорных матчах

Правоохранительные органы Бельгии, Испании, Франции и США расследуют дело о договорных матчах в теннисе. Под подозрение попали почти 135 спортсменов.

Одним из фигурантов дела является теннисист из топ-30 мирового рейтинга, несколько раз он выигрывал турниры ATP. Об этом сообщает Welt.

Издание отмечает, что преступная схема была организована «армянской мафией». Чтобы не вызывать подозрений, преступники не играли по-крупному. На матчи с известным ещё до их начала результатом делались сотни мелких ставок. Это позволяло жуликам получать десятки тысяч евро с одного «договорняка».

Сами теннисисты также делали ставки на матчи с заранее известным исходом. Ни одной фамилии подозреваемых спортсменов пока не называется.