Названо одно из главных событий года в теннисе

Прорыв Медведева признан одним из главных событий года в теннисе

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги прошедшего сезона.

Так, в список исторических достижений и главных событий года было включено попадание российского теннисиста Даниила Медведева в топ-10 рейтинга ATP. Всего за год Медведев переместился в первую десятку с 61-й строчки.

"Горжусь, что достиг этой ступеньки в своей карьере. Несколько лет назад я изменил свою жизнь и по-настоящему посвятил себя теннису. Результаты это лишь подтверждают. Надеюсь, это только первый шаг в достижении многих высот и будущих побед", — отметил спортсмен.

Стоит отметить, что в 2019 году Медведев покорил турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.

Помимо этого, на прошлой неделе Даниил выиграл золото предсезонных соревнований в Эр-Рияде.

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