Шарапова раскрыла худший совет в своей жизни

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась с болельщиками, какой худший совет ей когда-либо давали, передает "Чемпионат".

"У меня есть точное представление цели в конце. Начало и середина пути — я всегда знаю, к чем иду.

Худший совет? Когда мне говорили: "Важно не то, как ты начинаешь, а как заканчиваешь". Но начало — одно из важнейших составляющих! Чем лучше начало, тем успешнее будет его завершение", — приводит слова Шараповой GoodMorningAmerica.

Стоит отметить, что на той неделе стало известно, что теннисистка не сыграет на турнире в Шэньчжэне.

Ранее Свитолина сенсационно не стала игроком года в Украине.