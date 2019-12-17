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«Люди не знают, что значит быть старым». Федерер пообщался со 107-летней болельщицей 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Люди не знают, что значит быть старым»
Фото: РИА Новости
Третья ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер встретился и пообщался со своей 107-летней болельщицей Дороти Уиспер. Она родилась в 1912 году в Германии, а сейчас живет в Аргентине.
«Я смотрю все ваши матчи, не обращая внимание на то, какой час. Бросаю все свои дела во время ваших игр», — сказала Дороти, обращаясь к Федереру.
Ей было 86 лет, когда она впервые увидела швейцарского игрока, который дебютировал в 1998 году.
«Он выглядит моложе, чем на фотографиях. Все говорят, что он должен прекратить играть, потому что слишком стар. Но он не старый, это смешно. Они не знают, что значит быть старым или молодым", — добавила Дороти.
Видео доступно на странице ESPN в «Твиттере». 38-летний теннисист в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.
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Теги:
Теннис , Роджер Федерер
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