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Шарапова заявила о желании стать невидимкой 

News.ru и ещё 5 6 мая 2020
Шарапова захотела стать невидимкой
Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что из всех суперспособностей предпочла бы возможность становиться невидимой.
Свой выбор она объяснила в ходе совместного с теннисистом из Сербии Новаком Джоковичем прямого эфира в Instagram.
"Здорово было бы иметь способность превращаться в невидимку, ведь в какой-то степени я Шерлок Холмс. Нет, это не для того, чтобы за кем-то следить. Просто хочется, чтобы меня не замечали", — отметила 33-летняя спортсменка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Шарапова 4 апреля на своей официальной странице в социальной сети оставила личный номер телефона. Она сделала это для общения с фанатами во время карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
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