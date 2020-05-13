Шарапова не попала в топ-20 теннисисток за последние 10 лет

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг лучших спортсменок по числу набранных очков за период с 2010 по 2020 год. Список опубликован на официальном сайте организации.

Первое место в рейтинге заняла американка Серена Уильямс (66 308). Второй стала представительница Чехии Петра Квитова (46 385). На третьей строчке расположилась оказалась румынская теннисистка Симона Халеп (44 590).

Лучшей среди россиянок стала Светлана Кузнецова (20 974), занявшая 12-е место. Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова не вошла в рейтинг 20 лучших теннисисток.

Ранее Шарапова раскрыла секрет желанной суперспособности.