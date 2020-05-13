Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
×
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Арсенал Арсенал
Рубин
Рубин
×
Спартак М Спартак М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер

Шарапова не попала в топ-20 теннисисток за последние десять лет 

Газета.Ru и ещё 1 13 мая 2020
Шарапова не попала в топ-20 теннисисток за последние 10 лет
Фото: РИА Новости
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг лучших спортсменок по числу набранных очков за период с 2010 по 2020 год. Список опубликован на официальном сайте организации.
Первое место в рейтинге заняла американка Серена Уильямс (66 308). Второй стала представительница Чехии Петра Квитова (46 385). На третьей строчке расположилась оказалась румынская теннисистка Симона Халеп (44 590).
Лучшей среди россиянок стала Светлана Кузнецова (20 974), занявшая 12-е место. Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова не вошла в рейтинг 20 лучших теннисисток.
Ранее Шарапова раскрыла секрет желанной суперспособности.
Видео дня. Велогонщики Петербурга изолировались на велотреке
Газета.Ru: последние новости
Мать Джоковича обвинила Федерера в высокомерии Мать Джоковича обвинила Федерера в высокомерии "Ролан Гаррос" может пройти без зрителей "Ролан Гаррос" может пройти без зрителей Пауза в теннисном сезоне может продлена Пауза в теннисном сезоне может продлена
Теннис , Петр Квитов , Светлана Кузнецова , Серена Уильямс , Мария Шарапова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Локомотив» объявил об уходе Семина
«Локомотив» объявил об уходе Семина
Минус три: еще один фигурист ушел от Тутберидзе
Минус три: еще один фигурист ушел от Тутберидзе
«Это было впечатляюще»: Хабиб поздравил соперника
«Это было впечатляюще»: Хабиб поздравил соперника
Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом
Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом
«Наполи» планирует купить Азмуна
«Наполи» планирует купить Азмуна
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение