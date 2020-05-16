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Бывший теннисист Риос поддержал расстрел людей за нарушение карантина 

Чемпионат.com и ещё 6 4 часа назад
«За нарушение карантина надо расстреливать»
Фото: Чемпионат.com
Известный чилийский теннисист Марсело Риос, до сих пор остающийся единственным игроком в мужском одиночном разряде, который поднимался на первую строчку рейтинга и при этом не выиграл за карьеру ни одного турнира «Большого шлема», опубликовал в своём «Инстаграме» шокирующее заявление по поводу нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19. На Филиппинах президент страны Родриго Дутерте несколько недель назад предоставил полиции полномочия стрелять в любого нарушителя карантина.
«Не знаю, что за правительство у этой страны, но считаю, что убить двух людей, не уважающих условия карантина, никто другой не осмелился бы. Внимание, это моё личное мнение: я думаю, что когда вещи выходят из-под контроля, нужно использовать самые жёсткие методы», — написал Риос.
Дутерте неоднократно оказывался в центре скандальных историй ещё до своего избрания на пост президента в 2016 году, будучи мэром города Давао. Авторитетный журнал Time прозвал его палачом, а сам Родриго подтверждал связь между ним и убийствами преступников в Давао без суда.
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Комментарии 8
Теннис , Марсело Риос , Журнал Time
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