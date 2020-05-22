Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира

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За год она заработала почти 37,5 миллионов долларов, пишет Forbes.

Японка побила предыдущий рекорд, установленный Марией Шараповой в 2015 году. Тогда россиянка заработала 29,7 миллиона. 22-летняя Осака стала победительницей двух турниров Большого шлема в США и Австралии, а также пяти турниров Женской теннисной ассоциации.