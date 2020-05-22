Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира

За год она заработала почти 37,5 миллионов долларов, пишет Forbes.
Японка побила предыдущий рекорд, установленный Марией Шараповой в 2015 году. Тогда россиянка заработала 29,7 миллиона. 22-летняя Осака стала победительницей двух турниров Большого шлема в США и Австралии, а также пяти турниров Женской теннисной ассоциации.
Последние четыре года рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира возглавляла американка Серена Уильямс. Её доход без учёта налогов в разное время составлял от 18 до 29 миллионов долларов.