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Самой высокооплачиваемой спортсменкой мира стала теннисистка Наоми Осака 

Говорит Москва и ещё 7 1 час назад
Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира
Фото: Reuters
За год она заработала почти 37,5 миллионов долларов, пишет Forbes.
Японка побила предыдущий рекорд, установленный Марией Шараповой в 2015 году. Тогда россиянка заработала 29,7 миллиона. 22-летняя Осака стала победительницей двух турниров Большого шлема в США и Австралии, а также пяти турниров Женской теннисной ассоциации.
Последние четыре года рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира возглавляла американка Серена Уильямс. Её доход без учёта налогов в разное время составлял от 18 до 29 миллионов долларов.
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Теннис , Серена Уильямс , Мария Шарапова , Forbes
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