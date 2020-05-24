Теннисист Басилашвили освобождён под залог 

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Грузинский теннисист, 27-я ракетка мира Николоз Басилашвили , задержанный по обвинению в избиении бывшей супруги, вышел на свободу после выплаты залога.

Как сообщил адвокат спортсмена Малхаз Салакая, слова которого передаёт ТАСС, сумму залога в 100 тыс. лари заплатила семья спортсмена.

28-летний Басилашвили обвиняется в применении физической силы в отношении бывшей супруги в присутствии ребёнка 21 мая. В случает если вина теннисиста будет доказана ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Ник Кирьос рассказал о своей бурной личной жизни.