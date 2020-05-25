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Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес 

Газета.Ru 6 часов назад
Грузинский теннисист ответил на обвинения
Фото: Reuters
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес, передает Formulanews.ge.
Напомним, спортсмен подозревается в том, что применил физическое насилие к своей бывшей жене.
"Я надеюсь, что суд вынесет справедливый вердикт. Я не собираюсь вступать в публичную дискуссию со своей бывшей женой. Моя цель на этом сложном жизненном этапе состоит в том, чтобы защитить мою правду, чтобы не нанести вред интересам сына. Верю, что с помощью адвокатов я докажу правду в суде", — сказал Басилашвили.
Ранее сообщалось о том, что Басилашвили выпустили под залог.
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