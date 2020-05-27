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Хачанов назвал зарплату врачей и учителей несправедливой 

RT на русском и ещё 2 5 часов назад
Хачанов высказался о зарплате врачей и учителей
Фото: RT на русском
Российский теннисист Карен Хачанов считает, что представители многих профессий получают меньше, чем заслуживают.
«Я считаю, что заработок — это заслуга каждого человека. Если бы у меня была такая возможность, то я бы однозначно поменял устройство общества. Моя мама работает врачом в больнице, потому я знаю, сколько получают врачи. Это несправедливо, особенно в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся. Безусловно, нужно поднять зарплаты врачам, учителям, которые работают в школах с детьми. Есть много профессий, которые заслуживают гораздо большего. В данной ситуации можно много возмущаться, но против системы не попрешь. Моя мама, например, также занимается синхронным переводом с английского на медицинскую тематику, ездит на конгрессы по миру. Ей приходится много работать. Но тем не менее, основное желание врачей заключается в том, чтобы помочь людям, вылечить их. Для них в приоритете стоят жизни людей, нежели деньги», — цитирует Хачанова Forbes.
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Комментарии
Теннис , Прочее , Карен Хачанов , Forbes
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