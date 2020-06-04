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Российские теннисисты Медведев и Рублёв возобновили тренировки 

RT на русском 1 час назад
Медведев и Рублев возобновили тренировки
Фото: ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже возобновили тренировки.
«Потихоньку мы возвращаемся к тренировкам. Находящиеся за рубежом Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже начали тренироваться на корте», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его словам, у ещё одного российского теннисиста Карена Хачанова ситуация немного сложнее, так как он находится в Москве.
«Но и в столице начинаем выходить на тренировки», — подчеркнул Тарпищев.
WTA и АТР отменили все турниры до 31 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.
Ранее сообщалось, что в Химках планируют провести турнир с участием ведущих российских теннисистов
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Шамиль Тарпищев , Даниил Медведев , ИТАР-ТАСС
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