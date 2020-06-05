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Чемпион Уимблдона поставил Федерера ниже Джоковича 

Газета.Ru 19 часов назад
Чемпион Уимблдона сравнил Федерера и Джоковича
Фото: Reuters
Экс-теннисист, победитель Уимблдона-1987 Пэт Кэш сделал громкое заявление относительно нынешних звезд тенниса.
Австралиец сравнил Роджера Федерера и Новака Джоковича, которые выигрывали на турнирах "Большого шлема" 20 и 17 титулов соответственно.
"Кто лучше всех? Конечно, Джокович. Он почти догнал Роджера и Рафаэля Надаля, хотя начал играть гораздо позже… Думаю, статистика личных встреч говорит сама за себя, не забывайте. Федерера называют лучшим, но он даже не на втором месте. Даже в настоящий момент, в свою эпоху. Роджер уступает и Новаку, и Надалю. Повторюсь, что лучшим является Джокович!" — цитирует эксперта Ubitennis.
Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры до 7 июня. Позже паузу в сезоне продлили до 31 июля.
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Теннис , Новак Джокович , Роджер Федерер
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