Чемпион Уимблдона сравнил Федерера и Джоковича

Экс-теннисист, победитель Уимблдона-1987 Пэт Кэш сделал громкое заявление относительно нынешних звезд тенниса.

"Кто лучше всех? Конечно, Джокович. Он почти догнал Роджера и Рафаэля Надаля, хотя начал играть гораздо позже… Думаю, статистика личных встреч говорит сама за себя, не забывайте. Федерера называют лучшим, но он даже не на втором месте. Даже в настоящий момент, в свою эпоху. Роджер уступает и Новаку, и Надалю. Повторюсь, что лучшим является Джокович!" — цитирует эксперта Ubitennis.

Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры до 7 июня. Позже паузу в сезоне продлили до 31 июля.