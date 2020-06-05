Чемпионка Европы выпала из окна 16 этажа 

Молдавская спортсменка, чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки выпала из окна 16-го этажа в Кишиневе и погибла. Об этом сообщает «Регион Online».
Родные и друзья 21-летней Медвецки не верят в версию о самоубийстве и предполагают, что девушка выпала из окна случайно.
В 2010 году Медвецки выиграла золото чемпионата Европы, также она неоднократно побеждала на региональных и национальных турнирах Молдавии.
Как сообщал «Рамблер», в феврале СМИ сообщили, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была госпитализирована после попытки самоубийства. Сама спортсменка и ее тренер эту информацию опровергли.