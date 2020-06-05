Чемпионка Европы выпала из окна 16 этажа 

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Молдавская спортсменка, чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки выпала из окна 16-го этажа в Кишиневе и погибла. Об этом сообщает «Регион Online».

Родные и друзья 21-летней Медвецки не верят в версию о самоубийстве и предполагают, что девушка выпала из окна случайно.

В 2010 году Медвецки выиграла золото чемпионата Европы, также она неоднократно побеждала на региональных и национальных турнирах Молдавии.