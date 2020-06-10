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Кафельников прокомментировал ДТП с участием Ефремова 

RT на русском 11 часов назад
Кафельников прокомментировал ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о возможной мере пресечения для известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником крупного ДТП в Москве.
«Вот мне почему то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания. Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — написал Кафельников на своей странице в Twitter.
При этом он также выразил мнение, что решать судьбу Ефремова должен исключительно суд и выразил соболезнование семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Захаров.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Ефремова преступником.
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