Кафельников прокомментировал ДТП с Ефремовым

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8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Захаров.

Видео дня. Сборная Ямайки по бобслею готовится к Олимпиаде

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Россия отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США