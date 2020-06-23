Джокович заразился коронавирусом

Положительный тест также сдала его супруга Елена, в то время как детей болезнь не коснулась. Как напоминает «Спортски журнал», спортсмен отказался пройти тестирование в Задаре, где во время турнира Adria Tour были выявлены заболевшие. В частности, положительными оказались тесты другого сербского теннисиста Виктора Троицки и его супруги, болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича . Как следствие, финал соревнований был отменён.

Джокович сдал анализ в Белграде. По его словам, турнир в Хорватии был организован в момент снижения угрозы коронавируса и при соблюдении защитных мер. Спортсмен выразил сожаление из-за новых заразившихся. Сам он планирует находиться на самоизоляции в течение ближайших 14 дней и повторить тест через 5 дней.