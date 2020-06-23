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Английская Премьер-лига

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0 0
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Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Арсенал Арсенал
17 июня

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Вальядолид
0 0
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Атлетик Б Атлетик Б
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Осасуна
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РБ Лейпциг
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Реал Мадрид
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Леганес
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
24 июня

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Бёрнли
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Джокович объявил о заражении COVID-19 

RT на русском и ещё 58 11 часов назад
Джокович заразился коронавирусом
Фото: Reuters
Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом.
Положительный тест также сдала его супруга Елена, в то время как детей болезнь не коснулась. Как напоминает «Спортски журнал», спортсмен отказался пройти тестирование в Задаре, где во время турнира Adria Tour были выявлены заболевшие. В частности, положительными оказались тесты другого сербского теннисиста Виктора Троицки и его супруги, болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. Как следствие, финал соревнований был отменён.
Джокович сдал анализ в Белграде. По его словам, турнир в Хорватии был организован в момент снижения угрозы коронавируса и при соблюдении защитных мер. Спортсмен выразил сожаление из-за новых заразившихся. Сам он планирует находиться на самоизоляции в течение ближайших 14 дней и повторить тест через 5 дней.
Ранее россиянин Андрей Рублёв заявил, что не испугался вспышки коронавируса на турнире Джоковича.
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Теннис , Прочее , Андрей Рублев , Новак Джокович , Григор Димитров , Борны Чорич
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