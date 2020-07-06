«Становится жарко»: Свитолина поделилась новым фото

Пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.