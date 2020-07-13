Джокович сравнил критику в свой адрес с охотой на ведьм 

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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал неутихающую критику в свой адрес.

Напомним, что организованный в июне сербским теннисистом выставочный турнир Adria Tour стал очагом заражения COVID-19.

"В последнее время я только и вижу, что критику… Очень злобную критику. Очевидно, есть нечто большее, чем просто критика. Это будто охота на ведьм.

Кто-то должен был пасть в данной ситуации, какого-то известного должны были назвать виновным во всем", — цитирует спортсмена "Спортски Журнал".

Ранее Хачанов уступил в матче выставочного турнира.