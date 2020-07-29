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Теннисный турнир в Токио отменен из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 7 29 июля 2020
Решена судьба теннисного турнира в Токио
Фото: газета.ру
Женский турнир в Токио был отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом проинформировали в The Japan Times.
Изначально соревнования в столице Японии были запланированы на сентябрь, но затем организаторы перенесли форум на ноябрь 2020 года.
Стоит отметить, что это уже третий турнир в Стране восходящего солнца, который не состоится в текущем сезоне.
Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры из-за пандемии коронавируса до 7 июня, позже паузу продлили до 31 июля. Сезон WTA возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо.
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Теннис , Прочее
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