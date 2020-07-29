Решена судьба теннисного турнира в Токио

Женский турнир в Токио был отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом проинформировали в The Japan Times.

Изначально соревнования в столице Японии были запланированы на сентябрь, но затем организаторы перенесли форум на ноябрь 2020 года.

Стоит отметить, что это уже третий турнир в Стране восходящего солнца, который не состоится в текущем сезоне.

Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры из-за пандемии коронавируса до 7 июня, позже паузу продлили до 31 июля. Сезон WTA возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо.

Ранее тренер Федерера рассказал о планах Роджера вернуться на корт.