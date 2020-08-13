Джокович сыграет на US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил, что сыграет на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

23 июня Джокович, который участвовал в выставочном турнире в Хорватии, объявил, что заразился коронавирусом, 2 июля повторный тест сербского теннисиста показал отрицательный результат.

"Я рад подтвердить, что приму участие в турнире в Цинциннати и в US Open. Это решение было непростым ввиду различных обстоятельств, но возможность снова участвовать в соревнованиях меня воодушевляет", — написал Джокович.

Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету 33-летнего серба 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).