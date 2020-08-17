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Осака возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes 

ТАСС и ещё 6 3 часа назад
Названы самые высокооплачиваемые спортсменки
Фото: EPA
Японская теннисистка Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за прошедший год по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Подсчет производился с июня 2019 года по июнь 2020-го. При составлении списка учитывались призовые деньги, спонсорские контракты и доходы от рекламы. В топ-10 списка вошли девять теннисисток и одна футболистка.
За год Осака заработала $37,4 млн, из них $3,4 млн 22-летняя спортсменка получила в качестве призовых, а остальные $34 млн — по контрактам со спонсорами. На $1,4 млн меньше за прошедший год заработала американская теннисистка Сереной Уильямс. Обе спортсменки превзошли рекорд, который в 2015 году установила уже завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова ($29,7 млн).
Далее в списке расположились австралийка Эшли Барти ($13,1 млн), румынка Симона Халеп ($10,9 млн), канадка Бьянка Андрееску ($8,9 млн), испанка Гарбин Мугуруса ($6,6 млн), украинка Элина Свитолина ($6,4 млн), американка София Кенин ($5,8 млн), немка Ангелик Кербер ($5,3 млн). Десятку замкнула американская футболистка Алекс Морган ($4,6 млн).
Осака занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе пять титулов WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года.
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Комментарии
Теннис , Алекс Морган , Серена Уильямс , Эшли Барти , Элина Свитолина , Ангелик Кербер , Мария Шарапова , Бьянка Андрееску , Forbes
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