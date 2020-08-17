Названы самые высокооплачиваемые спортсменки

Японская теннисистка Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за прошедший год по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Подсчет производился с июня 2019 года по июнь 2020-го. При составлении списка учитывались призовые деньги, спонсорские контракты и доходы от рекламы. В топ-10 списка вошли девять теннисисток и одна футболистка.

За год Осака заработала $37,4 млн, из них $3,4 млн 22-летняя спортсменка получила в качестве призовых, а остальные $34 млн — по контрактам со спонсорами. На $1,4 млн меньше за прошедший год заработала американская теннисистка Сереной Уильямс . Обе спортсменки превзошли рекорд, который в 2015 году установила уже завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова ($29,7 млн).

Осака занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе пять титулов WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года.