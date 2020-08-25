Медведев вышел в четвертьфинал турнира в США

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Россиянин Даниил Медведев победил словенца Аляжа Бедене в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 24-летнего Медведева. В четвертьфинале он сыграет с победителем встречи между испанцем Роберто Баутиста-Агутом и россиянином Кареном Хачановым.

Занимающий пятую строчку рейтинга АТР Медведев посеян на турнире под третьим номером, россиянин начал соревнования со второго круга. 31-летний Бедене занимает 61-е место в рейтинге ассоциации.

В активе Медведева семь побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю

Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. Призовой фонд составляет $4,2 млн