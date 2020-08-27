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Японская теннисистка Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста 

RT на русском и ещё 13 5 часов назад
Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста
Фото: Reuters
Японка Наоми Осака отказалась играть в полуфинала турнираЖенской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке в знак протеста против стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка.

«Кроме того, что я спортсменка, я чернокожая. И как чернокожая, я чувствую, что есть гораздо более важные вещи, которые требуют немедленного внимания, а не просмотра того, как я играю в теннис. Я не ожидаю, что что-то серьезное случится, если не буду играть. Но если я поспособствую началу дискуссии об этом в спорте, в котором преобладают белые, я буду считать это шагом в правильном направлении», — написала Осака в своём Twitter.

Она также подчеркнула, что притеснение чернокожих со стороны полиции вызывает у неё тошноту.
В полуфинале турнира Осака должна была сыграть с Элизе Мертенс из Бельгии.
В городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку. Инцидент с его участием произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма.
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