Определился первый финалист теннисного турнира в Нью-Йорке 

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Канадец Милош Раонич вышел в финал теннисного турнира в Нью-Йорке.

Во встрече 1/2 финала спортсмен одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

В финале Раонич сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Турнир должен был пройти в Цинциннати, однако из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли в Нью-Йорк. Призовой фонд соревнований составляет $4,6 млн Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира.

Теннис. Нью-Йорк. 1/2 финалаМилош Раонич (Канада) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 (7:5), 6:3.