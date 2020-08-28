Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Определился первый финалист теннисного турнира в Нью-Йорке 

Газета.Ru и ещё 7 6 часов назад
Определился первый финалист теннисного турнира в Нью-Йорке
Фото: РИА Новости
Канадец Милош Раонич вышел в финал теннисного турнира в Нью-Йорке.
Во встрече 1/2 финала спортсмен одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
В финале Раонич сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Турнир должен был пройти в Цинциннати, однако из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли в Нью-Йорк. Призовой фонд соревнований составляет $4,6 млн Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира.
Теннис. Нью-Йорк. 1/2 финалаМилош Раонич (Канада) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 (7:5), 6:3.
Видео дня. В столице стартовал первый после снятия запретов хоккейный турнир
Газета.Ru: последние новости
Шарапова сохранила позиции в рейтинге Forbes Шарапова сохранила позиции в рейтинге Forbes Японка Осака вышла в третий круг турнира в Нью-Йорке Японка Осака вышла в третий круг турнира в Нью-Йорке Джокович вышел в третий круг турнира в США Джокович вышел в третий круг турнира в США
Теннис , Милош Раонич , Даниил Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Копит на свадьбу»: Авербуха осудили
«Копит на свадьбу»: Авербуха осудили
Мостовой и Луценко вызваны в сборную России
Мостовой и Луценко вызваны в сборную России
НБА объявила о переносе матчей из-за бойкота игроков
НБА объявила о переносе матчей из-за бойкота игроков
В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение