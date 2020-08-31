Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Метревели назвал главную проблему женского тенниса в России 

RT на русском 1 час назад
Метревели назвал главную проблему женского тенниса в РФ
Фото: Reuters
Известный комментатор Александр Метревели назвал причину проблем в российском женском теннисе.

«Сказывается множество факторов, в том числе психологические моменты, связанные с личной жизнью. Немаловажную роль играет обстановка в спорте и в мире в целом. Им сложно что-то противопоставить таким признанным авторитетам, как Уильямс. И дело не только в игре. Наоми Осака в знак протеста отказалась выходить на корт. И все её поддержали. Серена позволяет себе то, за что бы другую девушку просто разорвали. Разумеется, это давит, мешает развиваться остальным. Но таков профессиональный женский спорт. Проблема ещё и в том, что у нас нет таких звёзд, как Мария Шарапова, за которыми бы тянулись остальные», — рассказал эксперт в интервью RT.

Он добавил, что самой Шараповой стать авторитетом в женском теннисе помогли её лидерские качества.

«Шарапова совсем другая, она суперзвезда. Она не обращала внимание на многие вещи, не зацикливалась на личной жизни, сама себя обеспечивала, не заводила подруг в туре. Мария была сама по себе, и это принесло ей успех», — пояснил Метревели.

Ранее Метревели оценил шансы россиянки Екатерины Александровой в матче первого круга US Open с бельгийкой Ким Клейстерс.
Видео дня. Для участия в Чемпионате мира сборной РФ надо успешно выступить в Лиге Наций
RT на русском: последние новости
Метревели считает, что у Александрой нет шансов против Клейстерс в первом круге US Open Метревели считает, что у Александрой нет шансов против Клейстерс в первом круге US Open Метревели сомневается, что Медведев сможет дойти до финала US Open Метревели сомневается, что Медведев сможет дойти до финала US Open Теннисный комментатор оценил уровень Хачанова и Рублёва Теннисный комментатор оценил уровень Хачанова и Рублёва
Комментарии
Теннис , Ким Клейстерс , Александр Метревели , Екатерина Александрова , Мария Шарапова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миранчук должен был уехать в Европу именно сейчас
Миранчук должен был уехать в Европу именно сейчас
Черчесов прокомментировал травму Головина
Черчесов прокомментировал травму Головина
Соболев и Фомин вызваны в сборную России
Соболев и Фомин вызваны в сборную России
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта Прочее
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение