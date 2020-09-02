Серена Уильямс установила рекорд US Open 

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23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс успешно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США.

Встреча с соотечественницей Кристи Анн завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Как итог, американка установила рекорд турнира по количеству выигранных матчей для женщин в Открытой эре: для экс-первой ракетки мира это уже 102-я виктория на US Open. У оставшейся позади Крис Эверт 101 успешный поединок, передает ESPN.

Стоит отметить, что в следующем круге Уильямс сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян

Ранее Медведев победил Дельбониса и вышел во второй круг US Open.