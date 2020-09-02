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Серена Уильямс установила рекорд US Open 

Газета.Ru и ещё 11 7 часов назад
Серена Уильямс установила рекорд US Open
Фото: РИА Новости
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс успешно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США.
Встреча с соотечественницей Кристи Анн завершилась со счетом 7:5, 6:3.
Как итог, американка установила рекорд турнира по количеству выигранных матчей для женщин в Открытой эре: для экс-первой ракетки мира это уже 102-я виктория на US Open. У оставшейся позади Крис Эверт 101 успешный поединок, передает ESPN.
Стоит отметить, что в следующем круге Уильямс сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Ранее Медведев победил Дельбониса и вышел во второй круг US Open.
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Теннис , Серена Уильямс , Маргарита Гаспарян , Крис Эверт
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