У Суарес-Наварро диагностировали рак

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что у нее диагностирована злокачественная опухоль лимфоидной ткани — болезнь Ходжкина. Из-за этого спортсменке предстоит пройти шестимесячный курс химиотерапии.

«Мне предстоит столкнуться с суровой реальностью. Нужно принять это и постараться справиться при помощи врачей. Всегда с позитивом встречаю любые невзгоды.

На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Сейчас у меня не самый простой соперник, но я сделаю все возможное», — написала спортсменка.

В декабре 2019 года 31-летняя испанка заявила, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. В ее активе два выигранных турнира WTA.