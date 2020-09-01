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У теннисистки Суарес-Наварро диагностировано онкологическое заболевание 

Sport24 и ещё 7 4 часа назад
У Суарес-Наварро диагностировали рак
Фото: @carlasuareznava
Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что у нее диагностирована злокачественная опухоль лимфоидной ткани — болезнь Ходжкина. Из-за этого спортсменке предстоит пройти шестимесячный курс химиотерапии.

«Мне предстоит столкнуться с суровой реальностью. Нужно принять это и постараться справиться при помощи врачей. Всегда с позитивом встречаю любые невзгоды.

На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Сейчас у меня не самый простой соперник, но я сделаю все возможное», — написала спортсменка.

В декабре 2019 года 31-летняя испанка заявила, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. В ее активе два выигранных турнира WTA.
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