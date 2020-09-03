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Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open 

ТАСС и ещё 80 3 часа назад
Рублев вышел в третий круг US Open
Фото: ТАСС
Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Грегуара Баррера в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего россиянина. В следующем круге 10-й сеяный турнира сыграет с победителем пары Эрнесто Эскобедо (США) — Сальваторе Карузо (Италия), их встреча завершится позднее в четверг.
Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.
Барреру 26 лет, он занимает 93-е место в рейтинге ATP. Он ни разу не завоевывал титулов в соревнованиях ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход во второй круг.
Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.
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Теннис , Андрей Рублев , Сальваторе Карузо , Эрнесто Эскобедо , Рафаэль Надаль
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