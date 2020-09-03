Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Грегуара Баррера в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего россиянина. В следующем круге 10-й сеяный турнира сыграет с победителем пары Эрнесто Эскобедо (США) — Сальваторе Карузо (Италия), их встреча завершится позднее в четверг.

Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Барреру 26 лет, он занимает 93-е место в рейтинге ATP. Он ни разу не завоевывал титулов в соревнованиях ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход во второй круг.