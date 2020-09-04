Даниил Медведев вышел в третий круг US Open 

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. Во втором круге он взял верх над австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Как отмечается, поединок завершился в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:4. Игра длилась 2 часа 15 минут.
В следующем круге росиянин сыграет с американцем Джеффри Волфом, матч пройдет 5 сентября.
Напомним, что в прошлом году Медведев дошел до финала этого турнира, что стало его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.