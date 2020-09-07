«Изображала судороги»: Джоковича накажут за удар судьи

Новак Джокович извинился за попадание мячом в шею линейного арбитра на US Open и подчеркнул, что сделал это совершенно случайно. Тем временем главный судья турнира сообщил, что серб «действительно нанес вред» пострадавшему лайнсмену, и рассказал, как Новак пытался уговорить его не давать дисквалификацию.

Несдержанность Новака Джоковича обойдется ему очень дорого — корреспондент The Times Стюарт Фрейзер сообщил в Twitter, что первую ракетку мира оштрафуют на $10 тысяч за попадание мячом в шею линейному арбитру во время матча с Пабло Карреньо-Бустой в четвертом круге US Open. И это наказание станет лишь малой частью всех санкций, которые уже навалились на серба за грубое неспортивное поведение.

Джокович был лишен всех уже заработанных на US Open очков и призовых в размере $250 тысяч.

Так что дополнительный штраф на $10 тысяч, конечно, неприятен, но погоды не сделает. А вот гораздо серьезнее может быть удар по имиджу серба.

Он и раньше не слыл образцом для подражания и как минимум дважды мог быть дисквалифицирован за неспортивное поведение еще в 2016 году, когда после неудачных геймов разбрасывался ракетками и был близок к тому, что задеть кого-то из судей или болбоев. Что станет с его репутацией теперь, когда из-за раздраженного удара Джоковича по мячу пострадала женщина-арбитр, можно только предполагать.

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Джон Макинрой , например, считает, что это событие оставит грязный след на имидже серба.

«Теперь Новак до конца карьеры останется плохим парнем. Будет любопытно посмотреть, как он с этим справится. Он стремится войти в историю, превзойти Надаля и Федерера… Вокруг Новака много всего, но это пятно он смыть не сможет.

Как к нему будут относиться другие игроки? Как отреагируют на него фанаты, когда их снова пустят на трибуны? Ответов у нас нет. Я просто в шоке от того, как он мог вытворить нечто настолько безрассудное в матче, где являлся безусловным фаворитом», — заявил американец в комментарии CNN.

Сам Джокович, который сразу после изгнания с корта отказался от каких-либо комментариев, уже начал исправлять ситуацию и опубликовал откровенный пост в Instagram.

«Из-за всей этой ситуации я очень расстроен и опустошен. Слава богу, судья чувствует себя хорошо. Я безумно сожалею о том, что причинил ей столько стресса. Это было совершенно случайно, но так поступать нельзя. Что касается дисквалификации, то теперь я должен поработать над собой и превратить все это в хороший урок, чтобы вырасти как личность и как игрок.

Приношу извинения организаторам US Open за свое поведение. Я благодарен за поддержку своей команде и семье, а также фанатам, которые всегда со мной. Спасибо вам, мне очень жаль».

Ситуацию прокомментировал и Карреньо-Буста, который внезапно одержал первую победу в карьере над Джоковичем благодаря этой дисквалификации. Как оказалось, сначала испанец даже не понял, что случилось.

«Не видел момент, когда Новак запустил мяч, — в это время я радовался брейку, взглянул на своего тренера, а когда обернулся, то судья уже сидела на корте. Это меня потрясло.

Я не мог представить, что нечто подобное произойдет в матче с Джоковичем. Все это было непросто и для меня. Пока происходили разбирательства, я пытался сохранять настрой на тот случай, если игра возобновится. Прошло 10 или 15 минут, я начал замерзать. Спросил судью, что происходит. А потом Новак подошел и протянул мне руку.

Естественно, он ударил арбитра не специально. Я сделал брейк, и Джокович отбросил мяч назад, а потом ему не повезло. Так поступать нельзя, но он точно не хотел попасть в судью. Рефери и супервайзер поступили правильно (дисквалифицировав серба. — «Газета.Ru»), но это было нелегко», — заявил Карреньо-Буста на пресс-конференции.

Главный судья US Open Сорел Фримель, который принял решение дисквалифицировать Джоковича, также объяснил свой вердикт.

«Было очень важно разобраться в том, что на самом деле произошло. Меня ввели в курс дела главный арбитр матча и супервайзер, а также, согласно протоколу, я поговорил с самим Джоковичем, чтобы узнать его мнение.

Новак настаивал, что сделал это не намеренно и потому его нельзя выгонять с турнира. Все мы были согласны с тем, что он не собирался бить судью, однако реальность такова, что он ударил лайнсмена и действительно нанес ей вред. Было совершенно ясно, что он попал точно в шею.

Также на решение повлияло то, с какой скоростью мяч врезался в пострадавшую. По всем этим причинам было принято решение дисквалифицировать Джоковича», — приводит слова Фримеля Marca.

Однако не все представители теннисного мира согласны с решением главного арбитра US Open. Так, заслуженный тренер России Борис Собкин заявил, что знаком с пострадавшей женщиной-лайнсменом, и предположил, что она слегка приукрасила свою реакцию, чтобы оказаться в центре внимания.

«К сожалению для Джоковича, ситуация банальная, прописанная четко в правилах. У судей иного варианта, кроме как дисквалифицировать его, не было. Другое дело, что я знаю эту женщину, в которую он попал мячом.

Она просто устроила спектакль. Есть люди, которым хочется, чтобы на них обращали внимание. Она корчилась, изображала судороги — все это комедия», — приводит слова специалиста РИА «Новости».