«Изображала судороги»: Джоковича накажут за удар судьи

Новак Джокович извинился за попадание мячом в шею линейного арбитра на US Open и подчеркнул, что сделал это совершенно случайно. Тем временем главный судья турнира сообщил, что серб «действительно нанес вред» пострадавшему лайнсмену, и рассказал, как Новак пытался уговорить его не давать дисквалификацию.
Несдержанность Новака Джоковича обойдется ему очень дорого — корреспондент The Times Стюарт Фрейзер сообщил в Twitter, что первую ракетку мира оштрафуют на $10 тысяч за попадание мячом в шею линейному арбитру во время матча с Пабло Карреньо-Бустой в четвертом круге US Open. И это наказание станет лишь малой частью всех санкций, которые уже навалились на серба за грубое неспортивное поведение.
Самое суровое наказание — это, конечно, дисквалификация с турнира, на котором Ноле в отсутствие Роджера Федерера и Рафаэля Надаля был единственным очевидным фаворитом. Кроме того,
Джокович был лишен всех уже заработанных на US Open очков и призовых в размере $250 тысяч.
Так что дополнительный штраф на $10 тысяч, конечно, неприятен, но погоды не сделает. А вот гораздо серьезнее может быть удар по имиджу серба.
Он и раньше не слыл образцом для подражания и как минимум дважды мог быть дисквалифицирован за неспортивное поведение еще в 2016 году, когда после неудачных геймов разбрасывался ракетками и был близок к тому, что задеть кого-то из судей или болбоев. Что станет с его репутацией теперь, когда из-за раздраженного удара Джоковича по мячу пострадала женщина-арбитр, можно только предполагать.
Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Джон Макинрой, например, считает, что это событие оставит грязный след на имидже серба.
«Теперь Новак до конца карьеры останется плохим парнем. Будет любопытно посмотреть, как он с этим справится. Он стремится войти в историю, превзойти Надаля и Федерера… Вокруг Новака много всего, но это пятно он смыть не сможет.
Как к нему будут относиться другие игроки? Как отреагируют на него фанаты, когда их снова пустят на трибуны? Ответов у нас нет. Я просто в шоке от того, как он мог вытворить нечто настолько безрассудное в матче, где являлся безусловным фаворитом», — заявил американец в комментарии CNN.
Сам Джокович, который сразу после изгнания с корта отказался от каких-либо комментариев, уже начал исправлять ситуацию и опубликовал откровенный пост в Instagram.
«Из-за всей этой ситуации я очень расстроен и опустошен. Слава богу, судья чувствует себя хорошо. Я безумно сожалею о том, что причинил ей столько стресса. Это было совершенно случайно, но так поступать нельзя. Что касается дисквалификации, то теперь я должен поработать над собой и превратить все это в хороший урок, чтобы вырасти как личность и как игрок.
Приношу извинения организаторам US Open за свое поведение. Я благодарен за поддержку своей команде и семье, а также фанатам, которые всегда со мной. Спасибо вам, мне очень жаль».
Ситуацию прокомментировал и Карреньо-Буста, который внезапно одержал первую победу в карьере над Джоковичем благодаря этой дисквалификации. Как оказалось, сначала испанец даже не понял, что случилось.
«Не видел момент, когда Новак запустил мяч, — в это время я радовался брейку, взглянул на своего тренера, а когда обернулся, то судья уже сидела на корте. Это меня потрясло.
Я не мог представить, что нечто подобное произойдет в матче с Джоковичем. Все это было непросто и для меня. Пока происходили разбирательства, я пытался сохранять настрой на тот случай, если игра возобновится. Прошло 10 или 15 минут, я начал замерзать. Спросил судью, что происходит. А потом Новак подошел и протянул мне руку.
Естественно, он ударил арбитра не специально. Я сделал брейк, и Джокович отбросил мяч назад, а потом ему не повезло. Так поступать нельзя, но он точно не хотел попасть в судью. Рефери и супервайзер поступили правильно (дисквалифицировав серба. — «Газета.Ru»), но это было нелегко», — заявил Карреньо-Буста на пресс-конференции.
Главный судья US Open Сорел Фримель, который принял решение дисквалифицировать Джоковича, также объяснил свой вердикт.
«Было очень важно разобраться в том, что на самом деле произошло. Меня ввели в курс дела главный арбитр матча и супервайзер, а также, согласно протоколу, я поговорил с самим Джоковичем, чтобы узнать его мнение.
Новак настаивал, что сделал это не намеренно и потому его нельзя выгонять с турнира. Все мы были согласны с тем, что он не собирался бить судью, однако реальность такова, что он ударил лайнсмена и действительно нанес ей вред. Было совершенно ясно, что он попал точно в шею.
Также на решение повлияло то, с какой скоростью мяч врезался в пострадавшую. По всем этим причинам было принято решение дисквалифицировать Джоковича», — приводит слова Фримеля Marca.
Однако не все представители теннисного мира согласны с решением главного арбитра US Open. Так, заслуженный тренер России Борис Собкин заявил, что знаком с пострадавшей женщиной-лайнсменом, и предположил, что она слегка приукрасила свою реакцию, чтобы оказаться в центре внимания.
«К сожалению для Джоковича, ситуация банальная, прописанная четко в правилах. У судей иного варианта, кроме как дисквалифицировать его, не было. Другое дело, что я знаю эту женщину, в которую он попал мячом.
Она просто устроила спектакль. Есть люди, которым хочется, чтобы на них обращали внимание. Она корчилась, изображала судороги — все это комедия», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
Как бы там ни было, Джокович теперь летит домой, а Карреньо-Буста сыграет в четвертьфинале с канадцем Денисом Шаповаловым.