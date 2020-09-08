Исторический матч: россияне встретятся на US Open

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют между собой за право выхода в полуфинал US Open. Впервые в истории турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде состоится российский четвертьфинал.

Прошедшей ночью двое российский теннисистов — Андрей Рублев и Даниил Медведев — успешно завершили свои матчи четвертого круга Открытого чемпионата США.

Рублев в статусе андердога встречался с представителем Италии Маттео Берреттини, которому проиграл на той же стадии в прошлом году. В четырех сетах он одержал волевую победу со счетом 3-1 (4:6, 6:3, 6:3, 6:3) и во второй раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В последний раз он три года назад на этих же кортах дошел до 1/4, где уступил Рафаэлю Надалю . По ходу нынешнего розыгрыша US Open россиянин прошел таких теннисистов, как французы Жереми Шарди и Грегуар Баррер , а также итальянцы Сальваторе Карузо и, соответственно, Берреттини.

«Надеюсь, я стал сильнее по сравнению с предыдущим выходом в четвертьфинал US Open. Надеюсь, сейчас я более сильный игрок в психологическом и физическом плане. Я прибавил за последние три года. Я очень рад второму выходу в четвертьфинал US Open», — сказал Рублев.

Своего следующего соперника Рублев узнал спустя несколько часов. Медведев с разгромом не оставил шансов американцу Фрэнсису Тиафо в трех сетах — 3-0 (6:4, 6:1, 6:0). До этого четвертая ракетка мира на турнире прошел аргентинца Федерико Дельбониса , австралийца Кристофера О'Коннелла и еще одного представителя США Джеффри-Джона Вулфа.

«Я могу еще прибавить в целом. Конечно, я хочу выиграть каждый турнир, в котором участвую. Только по окончании турнира я могу оглянуться назад и понять, получился он хорошим для меня или же я расстроен результатом. Сейчас я играю очень хорошо. Так что если сравнивать с прошлым годом, то, пожалуй, я играю так же. Но сказать сложно. Я бы не давал руку на отсечение. Я просто хорошо играю в этом году, отлично выступил в этих нескольких раундах», — приводит послематчевый комментарий Медведева официальный сайт турнира.

Поскольку Новак Джокович был дисквалифицирован с соревнований из-за попадания мяча в лайнсвумен по ходу матча четвертого круга, именно Медведев по оценкам аналитиков и букмекеров стал главным претендентом на победу в турнире.

Медведев, ко всему прочему, прошлогодний финалист US Open. Тогда он уступил именно Надалю.

Пути Рублева с Медведевым пересекались трижды — все три раза победу одерживал Даниил. Четыре года назад они в паре выступали на Кубке Кремля, где дошли до 1/8 финала.

«Я побеждал его, когда нам было по семь-восемь лет. Кажется, тогда это даже не были настоящие турниры, что-то вроде клубных матчей на уик-энд. Но мы провели уже несколько официальных встреч. Он выиграл их все. Но в профессиональном туре он дважды меня победил. Будет интересно», — пообещал Рублев.

Медведев также вспомнил, что проигрывал соотечественнику лишь в том возрасте, когда они были детьми. По его словам, тогда у него было не так много сильным сторон.

«Андрей многому научился. Он всегда выполнял сумасшедшие удары, пробивал навылет. Но раньше он не был стабилен, что сказывалось на рейтинге и результатах. В теннисе все просто. Он добился большого прогресса. Думаю, Андрей что-то изменил в своем подходе. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире. Скоро будет в топ-10. Я очень рад за него. Надеюсь, у нас будет хороший матч. У нас с ним никогда не было проблем на корте, мы не злились друг на друга. Мы уважаем друг друга на корте и за его пределами. Всегда нелегко играть с другом. Это происходит неосознанно. Ты готовишься к игре, стараешься победить. Но подсознательно понимаешь, что это твой друг с 8 лет, ты его знаешь уже 16 лет. Такие психологические моменты есть, но ты стараешься от них избавиться», — признался Медведев.

Противостояние Рублева и Медведева станет историческим — впервые в мужском одиночном разряде турниров «Большого шлема» четвертьфинал будет российским.

Матч Рублев — Медведев состоится 9 сентября и начнется не раньше 19.00 по мск.