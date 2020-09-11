Российская теннисистка выиграла US Open в паре с немкой 

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд стали победителями Открытого чемпионата США в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летняя Звонарева в паре с немкой в финале одолели тандем китаянки Сюй Ифань и теннисистки из США Николь Мерикар со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался час и 22 минуты.

Для россиянки победа в парном разряде на US Open стала второй в карьере. Впервые она завоевала трофей в 2006 году. Зигемунд впервые в карьере выиграла финал Открытого чемпионата США.

Звонарева — бывшая вторая ракетка мира. Наивысшее положение в рейтинге россиянка занимала в 2010 году.