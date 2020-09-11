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Российская теннисистка выиграла US Open в паре с немкой 

Lenta.ru и ещё 24 5 часов назад
Российская теннисистка выиграла US Open в паре с немкой
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд стали победителями Открытого чемпионата США в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
36-летняя Звонарева в паре с немкой в финале одолели тандем китаянки Сюй Ифань и теннисистки из США Николь Мерикар со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался час и 22 минуты.
Для россиянки победа в парном разряде на US Open стала второй в карьере. Впервые она завоевала трофей в 2006 году. Зигемунд впервые в карьере выиграла финал Открытого чемпионата США.
Звонарева — бывшая вторая ракетка мира. Наивысшее положение в рейтинге россиянка занимала в 2010 году.
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