Осака выиграла US Open в женском одиночном разряде 

В финальном матче Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде японка Наоми Осака в трёх сетах взяла верх над белорусской теннисисткой Викторией Азаренко

Осака проиграла сопернице первую партию со счётом 1:6, но после этого одержала победу в двух следующих сетах — 6:3, 6:3.

Финальный поединок US Open, проходившего в Нью-Йорке, продолжался 1 час 51 минуту.

Осака, которой в середине октября исполнится 23 года, в третий раз в своей карьере выиграла турнир Большого шлема: ранее она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019), а два года назад впервые стала лучшей на Открытом чемпионате США.