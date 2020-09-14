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Российский теннисист Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP 

ТАСС 4 часа назад
Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Фото: ТАСС
Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.
На завершившемся в ночь на понедельник Открытом чемпионате США Медведев дошел до полуфинала, уступив будущему победителю австрийцу Доминику Тиму.
Медведев стал четвертым игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и Тим.
Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Прошлогодним победителем является грек Стефанос Циципас.
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