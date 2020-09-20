Определились все полуфиналистки турнира WTA в Риме 

RT на русском: последние новости

Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале турнира ATP в Риме

Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме

Кузнецова победила Контавейт и вышла в третий круг турнира WTA в Риме