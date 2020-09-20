Определились все полуфиналистки турнира WTA в Риме 

По итогам матче 1/4 финала стали известны все участницы полуфиналов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Румынка Симона Халеп вышла в полуфинал за счёт отказал представительницы Казахстана Юлии Путинцевой от продолжения борьбы при счёте 6:2, 2:0.
Испанка Гарбинье Мугуруса взяла верх над белоруской Викторией Азаренко — 3:6, 6:3, 6:4.
Чешская теннисистка Маркета Вондроушева в 1/4 финала победила прошлогоднюю чемпионку турнира украинку Элину Свитолину — 6:3, 6:0.
Чешка Каролина Плишкова обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:3, 3:6, 6:0.
Полуфиналы Халеп — Мугуруса и Вондроушева — Плишкова состоятся 20 сентября.
Ранее сообщалось, что чемпионка US Open-2020 Осака не сыграет на «Ролан Гаррос».