Кузнецова поднялась на 33-е место в рейтинге WTA

Россиянка Светлана Кузнецова
поднялась на 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Фото: REUTERS / RICCARDO ANTIMIANIREUTERS / RICCARDO ANTIMIANI
На прошлой неделе Кузнецова дошла до третьего круга турнира в Риме, где уступила украинке Элине Свитолиной. Сама Свитолина не смогла преодолеть четвертьфинал соревнований, но по итогам недели поднялась на пятое место в рейтинге WTA.
Рейтинг WTA, версия от 21 сентября:
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7255,
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780,
5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4740,
6 (5). София Кенин (США) - 4700,
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,
33 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1631
38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1570
59 (65). Анна Блинкова (Россия) - 1104
71 (74). Дарья Касаткина (Россия) - 935