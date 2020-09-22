Кузнецова поднялась на 33-е место в рейтинге WTA

На прошлой неделе Кузнецова дошла до третьего круга турнира в Риме, где уступила украинке Элине Свитолиной. Сама Свитолина не смогла преодолеть четвертьфинал соревнований, но по итогам недели поднялась на пятое место в рейтинге WTA.