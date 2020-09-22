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Кузнецова поднялась на 33-е место в рейтинге WTA

Спорт РИА Новостииещё 5
9 часов назад
Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Кузнецова поднялась на 33-е место в рейтинге WTA
Фото: REUTERS / RICCARDO ANTIMIANIREUTERS / RICCARDO ANTIMIANI
На прошлой неделе Кузнецова дошла до третьего круга турнира в Риме, где уступила украинке Элине Свитолиной. Сама Свитолина не смогла преодолеть четвертьфинал соревнований, но по итогам недели поднялась на пятое место в рейтинге WTA.
Еще одна представительница России Анастасия Павлюченкова потеряла две позиции и опустилась на 38-е место, Анна Блинкова переместилась на 59-ю строчку, Дарья Касаткина - на 71-ю.
Рейтинг WTA, версия от 21 сентября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7255,
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,
5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4740,
6 (5). София Кенин (США) - 4700,
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,
9 (9). Серена Уильямс (США) - 4080,
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010...
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) - 1775
33 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1631
38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1570
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1388
59 (65). Анна Блинкова (Россия) - 1104
71 (74). Дарья Касаткина (Россия) - 935
89 (94). Варвара Грачева (Россия) - 778...
92 (91). Анастасия Потапова (Россия) - 759...
Теннис,Варвара Грачева,Бьянка Андрееску,Эшли Барти,Анна Блинкова,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Белинда Бенчич,Дарья Касаткина,Каролина Плишкова,Екатерина Александрова,Анастасия Павлюченкова,Серена Уильямс,Светлана Кузнецова,
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