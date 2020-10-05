Джокович попал мячом в судью

В эти минуты проходит матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия). Во время первого сета сербский теннисист нечаянно попал мячом в судью. Первая ракетка мира Джокович неудачно сыграл на подаче, а мяч, отскочив от обода ракетки, угодил в лицо арбитру.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport UK.
Джокович был ранее дисквалифицирован на US Open после того, как попал мячом в судью. В матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью. Тогда инцидент произошёл не во время розыгрыша, поэтому в соответствии с правилами серба дисквалифицировали. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.
Careful there, @DjokerNole … 😲
🇫🇷 #RG20 LIVE
📺 Eurosport 1
💻📱 Uninterrupted coverage: https://t.co/ER856DE69g pic.twitter.com/rjWCPoSuKK— Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 5, 2020
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Джокович.