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Петра Квитова вышла в полуфинал Roland Garros 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
Петра Квитова вышла в полуфинал Roland Garros
Фото: Reuters
Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла немку Лауру Зигемунд в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 30-летней чешки, которая посеяна на турнире под седьмым номером. В полуфинале Квитова сыграет с победительницей матча между американками Даниэль Коллинз и Софией Кенин (4-й номер посева). В другом полуфинале встретятся полька Ига Швёнтек и Надия Подороска из Аргентины.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Квитова занимает 11-е место. В ее активе две победы на Уимблдоне, также она доходила до финала Открытого чемпионата Австралии. Является победительницей Итогового турнира WTA, 27 турниров WTA, шестикратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Чехии, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. На Открытом чемпионате Фрнции Квитова повторила свое высшее достижение — выход в полуфинал.
Зигемунд занимает 66-е место в мировом рейтинге. Является победительницей двух турниров WTA. Лучшим результатом на Открытом чемпионате Франции до этого был выход во второй круг, лучшим результатом на турнирах Большого шлема — выход в третий круг на Открытом чемпионате США и на Открытом чемпионате Австралии.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн
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Комментарии
Теннис , Петр Квитов , Лаура Зигемунд , Эшли Барти , Даниэль Коллинз , Надия Подороска
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