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Шарапова попала в рейтинг богатейших женщин США 

Lenta.ru и ещё 15 10 часов назад
Шарапова попала в рейтинг богатейших женщин США
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова попала в рейтинг богатейших женщин США, которые сами заработали состояние. Список опубликован на сайте американского Forbes.
Шарапова заняла 87-е место из 97, ее состояние было оценено в 200 миллионов долларов. Отмечается, что основную часть капитала спортсменка заработала благодаря теннису, также часть дохода приходится на компанию Sugarpova, изготавливающую премиальные сладости. Россиянка оказалась одной из двух дебютанток рейтинга моложе 40 лет вместе с певицей Леди Гагой.
В феврале этого года Forbes оценил заработки российской теннисистки за годы профессиональных выступлений. По оценке экспертов, Шарапова заработала 197,8 миллиона долларов.
Тогда же Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. В ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. Кроме того, она экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». В 2012-м теннисистка завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.
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Комментарии 1
Теннис , Мария Шарапова , Стефани Джерманотта , Forbes
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