Американец тайно сбежал из РФ из-за COVID-19

Американский теннисист Сэм Куэрри , у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, тайно покинул Россию. Об этом сообщает «Коммерсант».

10-18 октября, как сообщал «Рамблер», в Санкт — Петербурге проходит Международный теннисный турнир St. Petersburg Open. В первом круге Куэрри, 49-я ракетка мира, должен был сыграть с канадцем Денисом Шаповаловым , но по прибытии в Россию сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, был отстранен от участия в соревнованиях и помещен на карантин в номере отеля Four Seasons.

Вчера утром, Куэрри, а также его жена и восьмимесячный сын, у которых также обнаружили COVID-19, покинули гостиницу, приехали в аэропорт и улетели из России на частном самолете.

Позже на портале, доступ к которому имеют исключительно игроки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), было опубликовано сообщение о том, что неизвестный теннисист допустил грубое нарушение медицинского регламента о мерах безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и это ставит под удар организаторов St. Petersburg Open. В свою очередь, в ATP заявили о намерении расследовать произошедшее.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 38,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,34 миллиона человек.